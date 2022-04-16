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Факты / Украина / Общество

В оккупированном Херсоне появилось более 800 новых могил — The Washington Post

Юля Захарченко редактор ленты
В оккупированном Херсоне появилось более 800 новых могил — The Washington Post

Во временно оккупированном Херсоне вероятно российские наемники копают новые ряды могил. С 28 февраля до 15 апреля на Херсонском кладбище появилось по меньшей 824 могилы.

По данным недавних спутниковых снимков, проанализированных лондонским некоммерческим центром информационной устойчивости, новые могилы расположены в районах, вблизи которых находятся российские войска.

Фото: Planet Labs

Фото: Planet Labs

– Страшно подумать о том, как погибли мирные жители и что еще происходит в этих районах, – сказал директор по расследованиям Бенджамин Стрик.

В лесу возле Чернигова также недавно заметили несколько братских захоронений. Согласно снимкам, новые могилы продолжают копать даже после того, как город вернули под контроль Украины после недель российской осады. Вероятно в городе до сих пор находят новые тела мирных жителей, которых убили путинские наемники.

В первую неделю полномасштабной войны в Украине Херсон захватили российские военные. Город расположен возле порта на реке Днепр вблизи Черного моря, что делает его стратегически важным объектом.

Около 280 тыс. жителей Херсона уехали из города после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Армия РФ столкнулась с сопротивлением и протестами гражданского населения в городе.

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Источник: The Washington Post

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