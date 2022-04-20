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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні розстріляли проросійського блогера Кулешова

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Валерій Кулєшов

У Херсоні вранці вбили 38-річного проросійського блогера Валерія Кулешова. Про це повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань.

— На вулиці Куліша, 1А біля будинку констатували смерть жителя Херсона Кулешова Валерія Юрійовича. Під час огляду померлого виявлено тілесні ушкодження у вигляді множинних вогнепальних поранень, а саме тулуба та верхніх кінцівок, – написав Хлань.

Він зазначив, що Кулешова розстріляли в автомобілі Mazda біля під’їзду в Шуменському мікрорайоні. Інцидент стався 20 квітня о 8.15 за київським часом.

Відомо, що Кулешов у 2015 році побував в АТО, а потім почав співпрацювати з проросійськими організаціями. Зокрема, супроводжував у поїздках членів партії Шарія та ОПЗЖ. Кулешов балотувався до парламенту дев’ятого скликання як самовисуванець.

Він також пробував потрапити до Херсонської міської ради восьмого скликання з партією Херсонці.

У 2020 році Кулешов разом із соратником Іллі Киви Кирилом Стремоусовим побив журналіста місцевого видання.

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Джерело: Сергій Хлань

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