В российском городе Тверь пылает здание второго центрального научно-исследовательского института министерства обороны Российской Федерации. О пожаре сообщил ряд российских СМИ утром 21 апреля.

Известно, что корпус вспыхнул в 11:08 по местному времени. Отмечается, что на месте работают пожарные, но им усложняет работу сильный ветер.

Здание корпуса четырехэтажное — из окон второго и третьего этажа видно пламя.

— Институт занимался разработкой теории вооружения противовоздушной обороны, производил навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования, — сообщили в Тelegram Оперативное ВСУ.

Очевидцы говорят, что в результате пожара пострадали не менее семи человек.

Ранее Центру противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщали, что Россия задействовала план терактов, обстреливая себя.

Отмечалось, что подобные инциденты являются работой спецслужб врага для проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в России.

Фото: Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами