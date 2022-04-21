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Факти / Надзвичайні події

У Твері палає корпус інституту Міноборони Росії

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
пожежа інституту міноборони рф у твері

У російському місті Твер палає будинок другого центрального науково-дослідного інституту міністерства оборони Російської Федерації. Про пожежу повідомили кілька російських ЗМІ вранці 21 квітня.

Відомо, що корпус спалахнув об 11.08 за місцевим часом. Зазначається, що на місці працюють пожежники, але їм ускладнює роботу сильний вітер.

Будівля корпусу чотириповерхова – з вікон другого та третього поверху видно полум’я.

— Інститут займався розробкою теорії озброєння протиповітряної оборони, виробляв навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування, – повідомили у Тelegram Оперативний ЗСУ.

Очевидці кажуть, що внаслідок пожежі постраждали щонайменше сім осіб.

Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомляли, що Росія задіяла план терактів, обстрілюючи себе.

Зазначалося, що подібні інциденти є роботою спецслужб ворога з метою проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в Росії.

Фото: Збройні сили України. Війна з окупантами

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