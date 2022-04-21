В Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера Новатэка и его семью

В испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвыми бывшего топ-менеджера российской частной компании по добыче газа Новатэк Сергея Протосеню, его жену Наталью и 15-летнюю дочь.

Испанский телеканал Telecinco сообщил, что тела членов этой семьи обнаружили в комнатах принадлежавшей им виллы.

Отмечается, что дочь и жена бывшего топ-менеджера Новатэка погибли от ножевых ранений.

Тело мужчины обнаружили в саду. Скорее всего, он погиб от удушения. Рядом с ним лежали топор и нож.

По предварительной версии, Протосеня убил сначала свою жену и дочь, после чего покончил с собой. В настоящее время идет расследование.

По данным телеканала, семья Протосени жила во Франции, а в Испанию они приехали на пасхальные праздники. Состояние бывшего топ-менеджера Новатэка оценивается в €400 млн. У Протосени остался сын Филипп, на момент убийства находившийся во Франции.

Недавно, 18 апреля, в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его жену и несовершеннолетнюю дочь. По предварительным данным, Аваев также убил свою семью и покончил с собой.

Источник: Telecinco

Фото: Facebook/Sergey Protosenya