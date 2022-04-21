В Іспанії знайшли мертвими колишнього топменеджера Новатека та його сім’ю

В іспанському місті Льорет-де-Мар знайшли мертвими колишнього топменеджера російської приватної компанії з видобутку газу Новатек Сергія Протосеню, його дружину Наталію та 15-річну доньку.

Іспанський телеканал Telecinco повідомив, що тіла членів цієї родини знайшли у кімнатах вілли, що їм належала.

Зазначається, що донька та дружина колишнього топменеджера Новатека загинули від ножових поранень.

Тіло чоловіка виявили у саду. Найімовірніше, він загинув від удушення. Поруч із ним знайшли сокиру та ніж.

За попередньою версією, Протосеня вбив спершу свою дружину та доньку, після чого наклав на себе руки. Наразі триває розслідування.

За даними телеканалу, сім’я Протосені жила у Франції, а до Іспанії вони приїхали на великодні свята. Статки колишнього топменеджера Новатека оцінюють у €400 млн. У Протосені залишився син Пилип, який на момент вбивства перебував у Франції.

Нещодавно, 18 квітня, у Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та неповнолітню доньку. За попередніми даними, Аваєв також убив свою сім’ю та наклав на себе руки.

Джерело: Telecinco

Фото: Facebook/Sergey Protosenya