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Один погибший и двое раненых: подробности падения самолета АН-26 в Запорожской области

Юля Захарченко редактор ленты
літак АН-26

В результате падения самолета Ан-26 в Запорожской области в районе Михайловки погиб один человек и еще двое людей ранены.

По данным Запорожской областной военной администрации, предварительно самолет, выполнявший технический рейс, принадлежал Украине.

Сейчас известно об одном погибшем и двоих раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются.

По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

Сегодня, 22 апреля, в 09.00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет АН-26. По предварительной информации, он принадлежал Украине.

Воздушное судно выполняло технический рейс. На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы.

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Фото: Depositphotos

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