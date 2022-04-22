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Факти / Надзвичайні події

Один загиблий та двоє поранених: подробиці падіння літака АН-26 у Запорізькій області

Юля Захарченко редакторка стрічки
літак АН-26

Внаслідок падіння літака Ан-26 у Запорізькій області в районі Михайлівки загинула одна людина та ще двоє осіб поранені.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, попередньо літак, який виконував технічний рейс, належав Україні.

Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з’ясовуються.

За попередньою і поки що не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

Сьогодні, 22 квітня, о 09.00 у районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26. За попередньою інформацією, він належав Україні.

Повітряне судно виконувало технічний рейс. На місці події працює ДСНС та відповідні органи.

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Фото: Depositphotos

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