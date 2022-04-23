Спасателям удалось ликвидировать пожар, возникший после ракетного удара по одному из домов местного ЖК.

Об этом сообщила пресс-слежба ГСЧС.

— 23 апреля около 14.35 в Киевском районе Одессы в результате вражеских обстрелов произошло попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на четвертом и пятом этажах. В 15.54 пожар локализован на площади 220 кв. м. Около 17.00 – ликвидирован, — отметили в ГСЧС.

Там добавили, что сейчас известно о гибели шести человек, в том числе одного ребенка. Также 18 человек получили ранения.

— Из-под завалов спасены два человека, эвакуированы 86 человек, — добавили в ГСЧС.

Ракетный обстрел Одессы: пожар ликвидирован, количество погибших увеличилось до шести / 6 фотографий