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Ракетный обстрел Одессы: пожар ликвидирован, количество погибших увеличилось до шести

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ракетный обстрел Одессы: пожар ликвидирован, количество погибших увеличилось до шести

Спасателям удалось ликвидировать пожар, возникший после ракетного удара по одному из домов местного ЖК.

Об этом сообщила пресс-слежба ГСЧС.

— 23 апреля около 14.35 в Киевском районе Одессы в результате вражеских обстрелов произошло попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на четвертом и пятом этажах. В 15.54 пожар локализован на площади 220 кв. м. Около 17.00 – ликвидирован, — отметили в ГСЧС.

Там добавили, что сейчас известно о гибели шести человек, в том числе одного ребенка. Также 18 человек получили ранения.

— Из-под завалов спасены два человека, эвакуированы 86 человек, — добавили в ГСЧС.

Ракетный обстрел Одессы: пожар ликвидирован, количество погибших увеличилось до шести / 6 фотографий

 

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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