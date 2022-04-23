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Снаряд попал в жилой дом: войска РФ обстреляли Слатино под Харьковом

Юля Захарченко редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")

Российские войска обстреляли поселок городского типа Слатино под Харьковом, в результате чего погибли два мирных жителя. Снаряд попал в жилой дом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 23 апреля 2022 года представители вражеской армии обстреляли пгт Слатино, в результате чего убито двое мужчин.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В настоящее время следствие продолжается.

Взрывы в Одессе

В субботу, 23 апреля, российские войска ударили ракетой по Одессе, в результате чего погибли шесть мирных жителей и еще 18 человек пострадали. Из-под завалов удалось спасти двух граждан.

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Полномасштабная российская агрессия длится почти 60 дней, в течение которых вражеская армия бомбит украинские города, разрушает гражданскую инфраструктуру и убивает мирных граждан Украины.

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Фото: Depositphotos

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