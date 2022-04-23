В результате ракетного удара по Одессе погиб трехмесячный ребенок

В результате ракетного удара по Одессе погибли пять человек и 18 мирных жителей пострадали. Среди убитых есть трехмесячный ребенок.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что погибших людей может быть больше.

– Одесса. Пятеро убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только тех, кого нашли. И, вероятно, будет больше, — рассказал руководитель Офиса президента.

Андрей Ермак поделился, что в результате вражеского ракетного удара по городу погиб трехмесячный ребенок.

— Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Совершенно. Зло будет наказано, — подчеркнул Ермак.

В субботу, 23 апреля, по Одессе ударили вражеские ракеты, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря. Они попали по военному объекту и двум жилым домам.

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