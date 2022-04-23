Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>387 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Происшествия

В результате ракетного удара по Одессе погиб трехмесячный ребенок

Юля Захарченко редактор ленты
В результате ракетного удара по Одессе погиб трехмесячный ребенок

В результате ракетного удара по Одессе погибли пять человек и 18 мирных жителей пострадали. Среди убитых есть трехмесячный ребенок.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что погибших людей может быть больше.

– Одесса. Пятеро убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только тех, кого нашли. И, вероятно, будет больше, — рассказал руководитель Офиса президента.

Андрей Ермак поделился, что в результате вражеского ракетного удара по городу погиб трехмесячный ребенок.

— Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Совершенно. Зло будет наказано, — подчеркнул Ермак.

В субботу, 23 апреля, по Одессе ударили вражеские ракеты, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря. Они попали по военному объекту и двум жилым домам.

Читайте
Когда начнется комендантский час в Пасхальную ночь в областях Украины

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка