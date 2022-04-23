Внаслідок ракетного удару по Одесі загинула тримісячна дитина

Внаслідок ракетного удару по Одесі загинуло п’ятеро людей та 18 мирних жителів постраждало. Серед вбитих є тримісячна дитина.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що загиблих людей може бути більше.

– Одеса. П’ятеро вбитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І, ймовірно, буде більше, – розповів керівник Офісу президента.

Андрій Єрмак поділився, що внаслідок ворожого ракетного удару по місту загинула тримісячна дитина.

– Серед убитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране, – наголосив Єрмак.

У суботу, 23 квітня, по Одесі вдарили ворожі ракети, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря. Вони влучили по військовому об’єкту та двом житловим будинкам.

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