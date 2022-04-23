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Факти / Надзвичайні події

Внаслідок ракетного удару по Одесі загинула тримісячна дитина

Юля Захарченко редакторка стрічки
Внаслідок ракетного удару по Одесі загинула тримісячна дитина

Внаслідок ракетного удару по Одесі загинуло п’ятеро людей та 18 мирних жителів постраждало. Серед вбитих є тримісячна дитина.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що загиблих людей може бути більше.

– Одеса. П’ятеро вбитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І, ймовірно, буде більше, – розповів керівник Офісу президента.

Андрій Єрмак поділився, що внаслідок ворожого ракетного удару по місту загинула тримісячна дитина.

– Серед убитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране, – наголосив Єрмак.

У суботу, 23 квітня, по Одесі вдарили ворожі ракети, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря. Вони влучили по військовому об’єкту та двом житловим будинкам.

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Фото: Depositphotos

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