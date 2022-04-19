Обломки российских ракет, которые утром 18 апреля ударили по Львову, были обнаружены на территории детского приюта.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
В этом приюте, как уточнил глава области, сейчас принимают малышей со всей Украины.
– Пострадавших среди подопечных убежища или персонала нет, – добавил Максим Козицкий.
По его словам, подобные обломки были обнаружены на территории и других объектов.
Утром 18 апреля российские военные выпустили по Львову предположительно из Каспийского региона четыре крылатые ракеты воздушного базирования.
Три из них попали в объекты военной инфраструктуры, а еще одна – по шиномонтажу.
На момент обстрела на станции технического обслуживания находились 20 человек. Семь из них погибли. Четверо были работниками СТО.
Это первые смерти на территории Львова с начала полномасштабной войны. Младшему погибшему было 30 лет.
Ударной волной от взрыва выбило также окна в гостинице, где проживают эвакуированные украинцы.
Одному из переселенцев – трехлетнему Мирону из Харькова – осколками от окна отрубило часть пальчика на руке. Кроме маленького Мирона, пострадали еще 10 человек. Трое из них – в реанимации.
Повреждены и уничтожены в результате ракетных обстрелов также около 40 автомобилей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Максим Козицкий, Андрей Садовой
Фото: Максим Козицкий