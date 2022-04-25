У Золочівському районі Львівщини сталися пожежі через ракетні обстріли.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Сьогодні зранку на території області спрацював сигнал тривоги. Згодом було чути вибухи.

Голова ОВА закликав людей не виходити з укриттів, в області працює наша протиповітряна оборона.

Пізніше Максим Козицький додав, що у двох населених пунктах у Золочівському районі сталися пожежі.

– Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях, – повідомив він.

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Зазначимо, що у Рівненській та Волинській областях повітряна тривога досі триває.

Раніше повідомлялося, що уламки російських ракет, які вранці 18 квітня вдарили по Львову, знайшли на території дитячого притулку.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 61 добу.

Фото: Повітряне командування Захід