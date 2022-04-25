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Окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: троє людей загинули, є поранені

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: троє людей загинули, є поранені

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Харківської області. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів постраждали жителі Дергачів та кількох сіл, які розташовані поруч.

Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов. За його словами, російські окупанти стріляють артилерією по вулицях, житлових будинках.

Внаслідок ворожих обстрілів безневинно загинули троє мирних жителів, ще одна людина поранена. Також Олег Синєгубов додав, що через денні ворожі обстріли двоє цивільних людей дістали поранення в Золочівському районі.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 61 день. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі.

25 квітня під російськими ракетними ударами опинилися Жмеринка і Козятин у Вінницькій області. В обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 18 поранені.

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Також 25 квітня пролунали вибухи на Львівщині. Внаслідок ворожого ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції Красне.

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Фото: Depositphotos

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