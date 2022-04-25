Пошкоджено близько 20 будинків: голова Рівненської ОВА про наслідки ракетного удару

У Рівненській області три російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу обійшлося без жертв, але один працівник залізниці має легке ушкодження.

Повідомляється про пошкодження вікон та дахів близько 20 прилеглих будинків до епіцентру влучання російських снарядів. Наразі з місцевими мешканцями працюють психологи.

Рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків.

25 квітня російські військові завдали ракетних ударів по Рівненській області.

Related video

Загалом зранку повітряна тривога лунала майже по всій території України. Зокрема, на Львівщині через ракетні обстріли спалахнули пожежі. А саме у двох населених пунктах Золочівського району.

Повномасштабна війни Росії проти України триває вже 61-й день. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах.