В Херсоне патриотические люди вышли на митинг, несмотря на то, что город оккупирован российскими захватчиками.
В результате оккупанты прибегли к стандартному сценарию — они начали жестоко разгонять митинг в центре города. Вследствие чего четверо граждан пострадали.
71-летняя женщина получила разрыв легкого, ожоги грудной клетки, у 50-летнего мужчины перелом ноги. У еще двух граждан — химические ожоги глаз и носоглотки.
По этому факту Херсонская прокуратура открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины.
— 27 апреля 2022 года во время мирного проукраинского митинга на площади Свободы в городе Херсоне военнослужащие вооруженных сил РФ применили слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы к мирному населению. По предварительным данным, пострадали четверо мирных жителей, — отметили в прокуратуре.
Там подчеркнули, что такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права.