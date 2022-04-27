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Перелом и химические ожоги: по факту разгона митинга в Херсоне возбуждено уголовное дело

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Перелом и химические ожоги: по факту разгона митинга в Херсоне возбуждено уголовное дело

В Херсоне патриотические люди вышли на митинг, несмотря на то, что город оккупирован российскими захватчиками.

В результате оккупанты прибегли к стандартному сценарию — они начали жестоко разгонять митинг в центре города. Вследствие чего четверо граждан пострадали.

71-летняя женщина получила разрыв легкого, ожоги грудной клетки, у 50-летнего мужчины перелом ноги. У еще двух граждан — химические ожоги глаз и носоглотки.

По этому факту Херсонская прокуратура открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

— 27 апреля 2022 года во время мирного проукраинского митинга на площади Свободы в городе Херсоне военнослужащие вооруженных сил РФ применили слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы к мирному населению. По предварительным данным, пострадали четверо мирных жителей, — отметили в прокуратуре.

Там подчеркнули, что такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права.

Перелом и химические ожоги: по факту разгона митинга в Херсоне возбуждено уголовное дело / 4 фотографии
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