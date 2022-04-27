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В Херсоне оккупанты разогнали митинг слезоточивым газом

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
мітинг у Херсоні

В Херсоне российские оккупанты разогнали очередной мирный проукраинский митинг сегодня, 27 апреля.

Военные РФ применили слезоточивый газ и забросали безоружных людей светошумовыми гранатами.

Сначала сообщалось о четырех пострадавших в результате разгона мирных протестующих. Позже директор облтерцентра экстренной медицинской помощи Инесса Чамлай отметила, что во время разгона митинга в Херсоне травмировались два человека.

Из рассказов очевидцев известно, что сегодня людей на мероприятие пришло немного. Начало мирного митинга в Херсоне было анонсировано на 10.00.

В Минобороны Великобритании заявляют, что Россия планирует инсценированный референдум в Херсоне. Таким образом, РФ планирует оправдать свою оккупацию.

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