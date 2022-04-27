У Херсоні патріотичні люди вийшли на мітинг, попри те, що місто окуповане російськими загарбниками.

В результаті окупанти вдалися до стандартного сценарію – вони почали жорстоко розганяти мітинг у центрі міста. Внаслідок чого четверо громадян постраждали.

71-річна жінка отримала розрив легені, опіки грудної клітки, у 50-річного чоловіка перелом ноги. Ще у двох громадян – хімічні опіки очей та носоглотки.

За цим фактом Херсонська прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

– 27 квітня 2022 року під час мирного проукраїнського мітингу на площі Свободи в місті Херсоні військовослужбовці збройних сил РФ застосували сльозогінний газ та світлошумові боєприпаси проти мирного населення. За попередніми даними, постраждало четверо мирних мешканців, – зазначили у прокуратурі.

Там наголосили, що такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

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Перелом та хімічні опіки: за фактом розгону мітингу у Херсоні відкрито кримінальне провадження / 4 фотографии