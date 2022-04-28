В Киеве прогремели два мощных взрыва. По предварительным данным, под удар попал правый берег города.

Обновлено 21.45. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что по состоянию на данный момент госпитализированы три человека.

— Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. В настоящее время госпитализированы трое пострадавших, — отметил Кличко.

Спикер ГСЧС Светлана Водолага в комментарии Суспільному отметила, что в Киеве было два прилета. Впоследствии она добавила, что было два попадания: в объект и жилой дом возле него. В результате этого есть пострадавшие, их количество уточняется. Спасательная операция продолжается.

— Два попадания. Один объект, один жилой сектор возле объекта. Попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди, – сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, передает Громадське.

По предварительным данным, российские оккупанты выпустили по Киеву три ракеты, одну из них удалось сбить ПВО.

Взрывы по всей Украине

После 20.00 28 апреля почти во всех регионах Украины прозвучала воздушная тревога. После этого появились сообщения о ракетном ударе по Киеву. По предварительным данным, одна ракеты была сбита ПВО.

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Также оперативное командование Юг сообщает, что сразу три крылатых ракет были сбиты ПВО в небе над Одессой.

Сообщения о взрывах поступают и из Хмельницкого.

Воздушная тревога в большинстве регионов продолжается, люде просят не покидать укрытий.