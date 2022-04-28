У Києві прогриміли два потужні вибухи. За попередніми даними, під удар потрапив правий берег міста.

Оновлено 21.45. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що станом на цей час госпіталізовано три людини.

– Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих.

Речниця ДСНС Світлана Водолага у коментарі Суспільному зазначила, що у Києві було два прильоти. Згодом вона додала, що було два влучання: в об’єкт та житловий будинок біля нього. В результаті цього є постраждалі, їх кількість уточнюється. Рятувальна операція продовжується.

– Два влучання. Один об’єкт, один житловий сектор біля об’єкта. Влучання було у перші поверхи, а на верхніх є люди, – повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага, передає Громадське.

За попередніми даними, російські окупанти випустили по Києву три ракети, одну з них вдалося збити ППО.

Вибухи по всій Україні

Після 20.00 28 квітня майже у всіх регіонах України прозвучала повітряна тривога. Після цього з’явилися повідомлення про ракетний удар по Києву. За попередніми даними, одна ракета була збита ППО.

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Також оперативне командування Південь повідомляє, що одразу три крилаті ракети були збиті ППО в небі над Одесою.

Повідомлення про вибухи надходять і із Хмельницького.

Повітряна тривога у більшості регіонів продовжується, людей просять не залишати укриттів.