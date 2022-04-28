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Факты / Происшествия

В Хмельницком раздались взрывы: жителей просят находиться в укрытии

Юля Захарченко редактор ленты
рятувальники

Жители Хмельницкого сообщают о нескольких взрывах. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

Накануне раздалась воздушная тревога почти на всей территории Украины, в частности, в Хмельницкой, Киевской, Одесской областях и столице.

Перед этим стало известно о двух взрывах в Киеве. По предварительным данным, под вражеские обстрелы попал правый берег города.

Кроме того, очевидцы сообщают о взрывах в Одессе, но спикер ОВА успокоил жителей сообщением, что небо находится под контролем Вооруженных сил Украины.

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Фото: Depositphotos

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