В Хмельницком раздались взрывы: жителей просят находиться в укрытии

Жители Хмельницкого сообщают о нескольких взрывах. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

Накануне раздалась воздушная тревога почти на всей территории Украины, в частности, в Хмельницкой, Киевской, Одесской областях и столице.

Перед этим стало известно о двух взрывах в Киеве. По предварительным данным, под вражеские обстрелы попал правый берег города.

Кроме того, очевидцы сообщают о взрывах в Одессе, но спикер ОВА успокоил жителей сообщением, что небо находится под контролем Вооруженных сил Украины.