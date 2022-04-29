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Под Броварами двое мужчин сотрудничали с РФ и расстреливали украинцев – Офис генпрокурора

Наташа Тарчевська редактор ленты
Под Броварами двое мужчин сотрудничали с РФ и расстреливали украинцев – Офис генпрокурора

В Киевской области возбуждено уголовное дело против двух местных жителей, которые во время оккупации пошли на сотрудничество с рашистами и убили двух украинцев.

Инцидент произошел в Броварском районе. Во время оккупации села Залесье русские солдаты выдали подозреваемым форму, амуницию и оружие.

– Они осуществляли разведку и патрулирование на территории Броварского района. Вооруженные предатели проверяли документы у местных жителей, — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, во время одной из таких “проверок” подозреваемые (их возраст и пол не разглашаются) открыли огонь по двум мирным жителям поселка Большая Дымерка. Они погибли на месте.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115 и ст. 263 УК Украины. Речь идет о государственной измене в условиях военного положения, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

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Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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