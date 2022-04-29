Під Броварами двоє чоловіків співпрацювали з РФ і розстрілювали українців – Офіс генпрокурора

У Київській області відкрили кримінальну справу проти двох місцевих мешканців, які під час окупації пішли на співпрацю з рашистами та вбили двох українців.

Інцидент стався у Броварському районі. Під час окупації села Залісся російські солдати видали підозрюваним форму, амуніцію та зброю.

– Вони здійснювали розвідку та патрулювання на території Броварського району. Озброєні зрадники перевіряли документи у місцевих мешканців, – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, під час однієї з таких “перевірок” підозрювані (їхній вік та стать не розголошуються) відкрили вогонь по двох мирних мешканцях селища Велика Димерка. Вони загинули на місці.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115 та ст. 263 КК України. Йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану, умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю.