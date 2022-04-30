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Факты / Происшествия

В Харькове россияне обстреляли больницу и два жилых дома

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
обстріл лікарні Харкова

Российские захватчики ночью, 30 апреля, в очередной раз обстреляли Харьков. Враг нанес удар по жилым кварталам, больнице и промышленной зоне Немышлянского района города.

В МВД сообщили, что в результате вражеской атаки горели квартиры двух жилых девятиэтажек Харькова.

Фото: МВД

В одном из помещений был травмирован мужчина, владелец одной из квартир. Бригадой медиков он был госпитализирован в городскую больницу.

Кроме того, получило повреждения здание одного из медучреждений Харькова. В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы.

Спасатели оперативно потушили пожар, возникший на пятом этаже больницы. Прошло без погибших и пострадавших в здании медучреждения.

29 апреля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки российские оккупанты 16 раз обстреляли из артиллерии Харьков. Еще два удара захватчики нанесли реактивные системы залпового огня, а также нанесли один ракетный удар.

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В результате вражеских обстрелов пострадали гражданские объекты в районах ХТЗ, Пятихатки, Салтовка (602 микрорайон), Северная Салтовка.

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Источник: МВД

Фото: МВД

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