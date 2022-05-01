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Оккупанты против удобрений: в Николаевской области был взрыв

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты против удобрений: в Николаевской области был взрыв

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о взрыве.

Об этом он написал в Facebook.

Что конкретно российские оккупанты обстреляли — не сообщил, однако опубликовал фото последствий взрыва.

— Оккупанты против украинских удобрений… Облако уже белое, — коротко прокомментировал Виталий Ким.

Позже Виталий Ким сообщил, что воздух чист.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к атаке российских войск или к осаде.

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В ночь на субботу, 23 апреля, российские оккупанты обстреляли Николаев. Удар пришелся по местному кафе. В результате была повреждена линия электропередачи, а в домах поблизости выбило стекла. К счастью, жертв не было.

Источник: Виталий Ким

Фото: Виталий Ким

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