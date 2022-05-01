Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про вибух.

Про це він написав у Facebook.

Що конкретно російські окупанти обстріляли – не повідомив, проте опублікував фото наслідків вибуху.

– Окупанти проти українських добрив… Хмара вже біла, – коротко прокоментував Віталій Кім.

Пізніше Віталій Кім повідомив, що повітря чисте.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що міська влада готується до атаки російських військ або облоги міста.

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У ніч на суботу, 23 квітня, російські окупанти завдали удару по місцевому кафе. Внаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередачі, а в будинках поблизу повибивало шибки. На щастя, жертв не було.

Джерело: Віталій Кім

Фото: Віталій Кім