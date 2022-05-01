Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про вибух.
Про це він написав у Facebook.
Що конкретно російські окупанти обстріляли – не повідомив, проте опублікував фото наслідків вибуху.
– Окупанти проти українських добрив… Хмара вже біла, – коротко прокоментував Віталій Кім.
Пізніше Віталій Кім повідомив, що повітря чисте.
Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що міська влада готується до атаки російських військ або облоги міста.
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У ніч на суботу, 23 квітня, російські окупанти завдали удару по місцевому кафе. Внаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередачі, а в будинках поблизу повибивало шибки. На щастя, жертв не було.
Джерело: Віталій Кім
Фото: Віталій Кім