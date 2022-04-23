В ночь на субботу, 23 апреля, российские войска снова обстреляли Николаев. На этот раз захватчики нанесли удар по местному кафе.

Об этом рассказал в своем обращении глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, в результате ночных обстрелов была повреждена линия электропередачи, а в домах поблизости выбило стекла. К счастью, жертв нет.

Виталий Ким обратил внимание, что войска РФ обстреляли кафе с символическим названием Бомбардир.

– Сегодня ночью снова обстрелы. Ударили по кафе, там жертв нет. Столб один погнулся, стекло выбило. У меня такое впечатление, что вот на картах было написано Бомбардир. Наверное, решили, что там бомбардировщики. Слава богу, что никого нет, здание заброшено, — подчеркнул он.

Глава Николаевской ОВА также рассказал, каким будет комендантский час в городе на Пасху. По его словам, он продлится с 19.00 субботы, 23 апреля, до 5.00 воскресенья, 24 апреля.

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Виталий Ким призвал жителей города оставаться дома, поскольку есть информация, что враг на Пасху готовит какие-то преступные действия.

– Сегодня комендантский час будет с 19.00 до 5.00 утра. Пасха, да, но у нас есть данные, что готовится подлость со стороны “орков” именно в эту ночь. Поэтому я всех прошу остаться дома сегодня и завтра. По возможности никуда не ходите, потому что это опасно. У нас идет война, – подчеркнул Ким.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказывал, что по Николаеву и близлежащим районам в Николаевской области враг непрерывно наносит ракетные удары. Российские захватчики обстреливают линии электропередачи, дома и детские площадки.

Источник: Виталий Ким

Фото: Воздушное командование Восток