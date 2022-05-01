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Факты / Происшествия

В Новой Каховке оккупанты похитили местного депутата

Марта Бондаренко редактор ленты
В Новой Каховке оккупанты похитили местного депутата

В Новой Каховке Херсонской области оккупанты еще две недели назад похитили местного депутата Игоря Протоковило, 1989 года рождения.

Об этом сообщают в Каховской городской территориальной общине.

Так, преступление произошло еще 19 апреля. Российские военные похитили Игоря Протоковыло из собственного дома. С тех пор судьба и местонахождение депутата неизвестны.

Игорь Протоковило является главой дачного поселка, депутатом Новокаховского городского совета.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Херсонской области из 49 глав объединенных территориальных общин российские оккупанты похитили 35.

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Впоследствии 17 из них отпустили, однако многие еще находятся в плену.

Также Денисова проинформировала, что во временно оккупированном городе Каховка российские захватчики обустроили пыточную, где издеваются над украинцами, используя электрический ток.

Фото: Каховская городская ОТО

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