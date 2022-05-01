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Факти / Надзвичайні події

У Новій Каховці окупанти викрали місцевого депутата

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Новій Каховці окупанти викрали місцевого депутата

У Новій Каховці, що на Херсонщині, окупанти ще два тижні тому викрали місцевого депутата Ігоря Протоковила, 1989 року народження.

Про це повідомляють у Каховській міській територіальній громаді.

Так, злочин стався ще 19 квітня. Російські військові викрали Ігоря Протоковила із власного будинку. З того часу доля та місцеперебування депутата невідомі.

Ігор Протоковило є керівником дачного селища, депутатом Новокаховської міської ради.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у Херсонській області із 49 керівників об’єднаних територіальних громад російські окупанти викрали 35.

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17 із них вже відпустили, проте багато хто ще залишається в полоні.

Нещодавно Денісова поінформувала, що в тимчасово окупованому місті Каховка російські загарбники облаштували катівню, де знущаються з українців, б’ють їх та піддають тортурам, використовуючи при цьому електричний струм.

Фото: Каховська міська ОТГ

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