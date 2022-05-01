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Похитили и жестоко избивали: в Херсонской области от пыток оккупантов погиб ветеран АТО

Марта Бондаренко редактор ленты
Похитили и жестоко избивали: в Херсонской области от пыток оккупантов погиб ветеран АТО

В Херсонской области российские захватчики замучили ветерана АТО из села Абрикосовка Назара Кагальняка.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, после участия в антитеррористической операции на Востоке, Назар Кагальняк перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.

Российские захватчики похитили мужчину из его дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий.

— Изуродованного пытками Назара оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Олешки, где он впоследствии умер, – рассказала уполномоченная Верховной Рады.

У ветерана АТО осталось двое несовершеннолетних детей — последние пять лет он их воспитывал без жены.

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Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека, ведь этот случай является военным преступлением, поскольку согласно статье 3 Женевских конвенций об обращении с военнопленными, лица, не принимающие активного участия в военных действиях, не должны преследоваться.

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