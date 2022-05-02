Сегодня утром, 2 мая, российские военные обстреляли элеватор в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, прилет вражеской ракеты зафиксировали в восемь утра в Синельниковском районе. Сам момент удара попал на камеру видеонаблюдения на территории сельскохозяйственного здания.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, что 1 мая на Днепропетровщине российские оккупанты обстреляли село в Синельниковском районе. Снарядами задело частный двор, где ранения получила женщина.

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Также под вражеские обстрелы в Синельниковском районе попали две агрофирмы – туда попали ракеты.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Воздушное командование Запад