Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него нет 180 млн грн для внесения залога, который прокуратура просит определить как альтернативу содержанию под стражей.

Ермак о размере возможного залога

Андрей Ермак заявил, что все его состояние отражено в декларации, и заверил, что у него нет 180 млн грн для внесения залога, если альтернативой ареста будет именно такая сумма.

— У меня точно нет таких денег… У меня только то, что зафиксировано в моей декларации, — подчеркнул он.

В то же время адвокат Ермака Игорь Фомин отметил, что “любой залог должен соответствовать возможностям человека его внести”, а его подзащитный имеет доход в размере “10 млн грн” автомобиль Mercedes 2019 года и трехкомнатную квартиру.

Напомним, что в течение двух последних дней ВАКС рассматривает меру пресечения по делу Андрея Ермака, подозреваемого в причастности к легализации средств в рамках масштабной коррупционной схемы.

На заседании 13 мая его адвокат Фомин повторил, что доказательства обвинения базируются только на предположениях. По его словам, во всех 16 томах дела якобы нет никакого свидетельства о том, что Ермак совершал действия, связанные с “отмыванием” денег.

Секретарь ВАКС заявил, что решение о мере пресечения Ермаку объявят завтра в 9 часов утра.

