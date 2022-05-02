Сьогодні зранку, 2 травня, російські військові обстріляли елеватор на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, приліт ворожої ракети зафіксували о восьмій ранку у Синельниківському районі. Сам момент удару потрапив на камеру відеоспостереження на території сільськогосподарської будівлі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 1 травня на Дніпропетровщині російські окупанти обстріляли село у Синельниківському районі. Снарядами зачепило приватне подвір’я, була поранена жінка.

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Також під ворожі обстріли у Синельниківському районі потрапили дві агрофірми – туди влучили ракети.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Повітряне командування Захід