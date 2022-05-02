Сегодня, 2 мая, российские оккупанты снова обстреляли мост через Днестровский лиман.

Об этом сообщил представитель областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, враг нанес удар по Одесской области тремя ракетами. В настоящее время информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

1 мая сообщалось, что в Одессе были слышны взрывы. Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над Одессой вражеский беспилотник-разведчик.

Ранее появилась информация о поступлении нового вооружения для сил противовоздушной обороны Одессы. А накануне вечером оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесскому аэропорту, разрушив взлетно-посадочную полосу. Ее дальнейшее использование теперь невозможно.

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Фото: ВК Восток