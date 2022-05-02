Сегодня, 2 мая, российские оккупанты снова обстреляли мост через Днестровский лиман.
Об этом сообщил представитель областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, враг нанес удар по Одесской области тремя ракетами. В настоящее время информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
1 мая сообщалось, что в Одессе были слышны взрывы. Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над Одессой вражеский беспилотник-разведчик.
Ранее появилась информация о поступлении нового вооружения для сил противовоздушной обороны Одессы. А накануне вечером оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесскому аэропорту, разрушив взлетно-посадочную полосу. Ее дальнейшее использование теперь невозможно.
Фото: ВК Восток