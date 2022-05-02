Сьогодні, 2 травня, російські окупанти знову обстріляли міст через Дністровський лиман.

Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, ворог завдав удару по Одещині трьома ракетами. Наразі інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

1 травня повідомлялося, що в Одесі було чути вибухи. Як згодом стало відомо, сили протиповітряної оборони поцілили в небі над Одесою у ворожий безпілотник-розвідник.

Напередодні з’явилася інформація про надходження нового озброєння для сил протиповітряної оборони Одеси.

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Вже ввечері окупаційні війська завдали ракетного удару по Одеському аеропорту, зруйнувавши злітно-посадкову смугу. Її подальше використання неможливе.

Фото: ПК Схід