Утром 2 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, ракеты прилетели на территорию Меживской общины, которая граничит с Донетчиной.

– В области несколько раз был объявлен сигнал воздушной тревоги. В это время на территорию Меживской общины, которая граничит с Донетчиной, прилетело две вражеские ракеты. Информация о масштабе разрушений выясняется, – сообщил он.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 68 дней. Как сообщает Генштаб ВСУ, враг несет значительные потери, особенно в артиллерии.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.

На Донецком направлении оккупанты ведут наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения. Между тем на Южнобужском направлении захватчики пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне.

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В частности, в районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех беспилотников, а также вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений.

Фото: Воздушное командование Восток