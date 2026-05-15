До начала гранд-финала Евровидения 2026 осталось совсем немного времени. Участники конкурса готовятся к выходу на сцену и с нетерпением ждут выступлений, которые определят исход сезона.

Голосование на Евровидении: сколько длится

В гранд-финале Евровидения 2026 голосование открывается непосредственно перед исполнением первой конкурсной песни. С этого момента зрители могут сразу же начинать голосовать за своих фаворитов.

Такой подход действует для всех стран-участниц и является частью стандартной процедуры, которую применяет Европейский вещательный союз. Поэтому продолжительность голосования на Евровидении 2026 будет зависеть от того, как долго будут выступать участники и гости шоу.

После старта голосование остается открытым на протяжении всего прямого эфира. Зрители могут отдавать голоса параллельно с выступлениями всех исполнителей.

Голосование закрывается примерно через 40 минут после того, как на сцене выступит последний участник гранд-финала. После этого система приема голосов отключается, и начинается подсчет результатов.

Что нужно знать зрителям из стран-участниц

Каждый зритель из страны-участницы конкурса может проголосовать за своих любимых исполнителей, но не за представителя своей страны. Голосование осуществляется через официальные каналы — по телефону, SMS или через приложение конкурса.

Также предусмотрено ограничение: в этом году один зритель может отдать до 10 голосов.

Как долго длится голосование на Евровидении 2026 для стран, не выступающих в финале

Для международной аудитории (так называемого Rest of the World) предусмотрена отдельная процедура. Голосование открывается заранее в день финала, примерно в полночь, но перед началом шоу временно закрывается.

После старта прямого эфира оно снова открывается и работает по тому же принципу — с начала первой песни и до примерно 40 минут после завершения последнего выступления.

Евровидение 2026: как изменили правила голосования в этом году

Одно из ключевых нововведений касается лимита голосования. Если раньше один зритель мог поддержать любимых исполнителей до 20 раз через разные каналы — SMS, звонки или онлайн, — то теперь этот показатель уменьшили вдвое.

Отныне разрешено максимум 10 голосов. В Европейском вещательном союзе объясняют это стремлением снизить влияние организованных кампаний, которые могут искусственно “раздувать” результаты.

Более жесткие правила против массовых кампаний

Обновления коснулись и правил продвижения участников. EBU ужесточила ограничения в отношении любых кампаний, которые могут повлиять на результаты голосования не естественным образом. Речь идет прежде всего об организованных призывах к массовому голосованию, а также о координации голосов через сторонние платформы.

Особое внимание уделяется случаям, когда такие кампании поддерживаются крупными организациями или даже государственными структурами, что ранее неоднократно становилось предметом дискуссий вокруг конкурса.

Возвращение жюри в полуфиналах

Еще одно важное изменение — восстановление комбинированной системы оценки в полуфиналах. Теперь результаты снова формируются по принципу примерно 50/50: половину определяет зрительское голосование, другую половину — национальные профессиональные жюри.

Отдельный блок изменений касается технического контроля. Организаторы усилили системы проверки голосов, чтобы выявлять подозрительную активность, повторные попытки манипуляций или массовые “накрутки”.

В EBU отмечают, что цель этих изменений — сделать результаты конкурса максимально прозрачными и уменьшить риски искусственного влияния на итоговые результаты.

Скандал из-за агрессивной промоции перед голосованием на Евровидении 2026

Евровидение-2026 в этом году не обошлось без дискуссий вокруг промо-кампании по привлечению голосов. Незадолго до первого полуфинала вокруг израильского представителя Ноама Беттана, исполняющего песню Michelle, разгорелось возмущение после появления в сети его промо-видео.

В ролике певец призвал зрителей максимально поддержать его выступление и отдать за Израиль все 10 доступных голосов. Это быстро привлекло внимание Европейского вещательного союза, который отвечает за проведение конкурса.

В организации напомнили, что правила голосования были ужесточены именно для того, чтобы избежать чрезмерно агрессивных или скоординированных кампаний поддержки. Хотя формального нарушения зафиксировано не было, в EBU подчеркнули, что подобные призывы не соответствуют принципам конкурса.

После этого организаторы обратились к вещателю с требованием учитывать обновленные правила промоции и воздерживаться от подобных форм агитации в будущем.

