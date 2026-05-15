Некоторых медиков могут перевести на службу в ВСУ — Ляшко
Министерство здравоохранения при наличии соответствующих запросов может переводить часть медицинских работников на военную службу в Вооруженные силы и другие структуры.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Минздрав может привлечь часть медиков для службы в ВСУ
По его словам, резервирование медицинских работников необходимо прежде всего для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения и лечение раненых военных.
— Что касается медицинских работников. Мы не раз говорили – вопрос, для чего было резервирование медицинских работников. Для того, чтобы контролировать процесс оказания медицинской помощи, в частности раненым военным, которые получают медицинскую помощь в соответствующих больницах, в том числе и в гражданских больницах, – отметил Ляшко.
Министр подчеркнул, что Минздрав должен гарантировать оказание медицинской помощи всем гражданам на всей территории Украины.
— Я как министр должен обеспечить оказание медицинской помощи всем, кто в ней нуждается, на всей территории Украины, – добавил он.
Также Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения постоянно взаимодействует с Министерством обороны и командованием Медицинских сил ВСУ по вопросам потребности в медицинском персонале.
— На каждый их запрос о том, кого нужно расбронировать, работает мультидисциплинарная команда с привлечением Минобороны, Минздрава и соответствующих регионов. Расбронируем медицинских работников для того, чтобы они шли в ряды Вооруженных Сил Украины и не только, – заявил глава Минздрава.