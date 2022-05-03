Россия ударила ракетами по Одессе: первые видео с места происшествия

Сегодня, 2 мая, страна-агрессор Россия в очередной раз ударила ракетами по городской инфраструктуре Одессы. Местные жители сообщили о мощном взрыве в городе.

В эфире украинского информационного марафона секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что вражеская ракета попала в здание УПЦ.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в результате вражеского авиационного удара есть погибшие и пострадавшие.

Повреждено жилое здание, в котором на момент атаки находились пять человек. 15-летний парень погиб, еще один несовершеннолетний ребенок с ранениями доставлен в больницу, ему оказывают помощь. С другими людьми, находившимися в здании, работают психологи ГСЧС.