Росія вдарила ракетами по Одесі: перші відео з місця події

Сьогодні, 2 травня, країна-агресор Росія вкотре вдарила ракетами по міській інфраструктурі Одеси. Місцеві жителі повідомили про потужний вибух у місті.

В ефірі українського інформаційного марафону секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що ворожа ракета влучила у будівлю УПЦ.

Глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що внаслідок ворожого авіаційного удару є загиблі та постраждалі.

Пошкоджено житлову будівлю, в якій на момент атаки перебувало п’ятеро людей. 15-річний хлопець загинув, ще одна неповнолітня дитина з пораненнями доставлена в лікарню, їй надають допомогу. З іншими особами, які перебували у будівлі, працюють психологи ДСНС.