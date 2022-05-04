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ДТП на трассе Киев-Чоп: 17 человек погибли при столкновении автобуса, легковушки и грузовика

Маліновська Ангеліна
ДТП на трассе Киев-Чоп: 17 человек погибли при столкновении автобуса, легковушки и грузовика

3 мая около 19.20 на автодороге Киев-Чоп произошло смертельное ДТП с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Авария произошла недалеко от села Сытное Дубенского района.

В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 17 человек, еще 12 человек получили травмы.

На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работает следственно-оперативная группа ГУНП, полицейские отделения города Радивилов и Дубенский районный отдел.

Движение по автодороге Киев-Чоп на этом участке перекрыто полностью. Патрульные организовали объезд транспорта со стороны Ровно и Львова.

ДТП на трассе Киев-Чоп: 17 человек погибли при столкновении автобуса, легковушки и грузовика / 4 фотографии

Напомним, что с 4 мая на одной из центральных улиц Киева из-за ремонтных работ над покрытием из брусчатки будет ограничено движение транспорта.

Источник: Нацполиция Укараины

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