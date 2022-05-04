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ДТП на трасі Київ-Чоп: 17 людей загинуло при зіткненні автобуса, легковика та вантажівки

Маліновська Ангеліна
ДТП на трасі Київ-Чоп: 17 людей загинуло при зіткненні автобуса, легковика та вантажівки

3 травня близько 19.20 на автодорозі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика. ДТП відбулося неподалік села Ситне Дубенського району.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 17 осіб, ще 12 людей зазнали травм.

На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські відділення міста Радивилів та Дубенського районного відділу.

Рух автодорогою Київ-Чоп на цій ділянці перекрито повністю. Патрульні організували об‘їзд транспорту зі сторони Рівного та Львова.

ДТП на трасі Київ-Чоп: 17 людей загинуло при зіткненні автобуса, легковика та вантажівки / 4 фотографии

Нагадаємо, що з 4 травня на одній із центральних вулиць Києва через ремонтні роботи над покриттям з бруківки буде обмежено рух транспорту.

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Джерело: Нацполіція Укараїни

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