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На Закарпатье переселенец из Харькова за $20 тыс. переправлял призывников за границу

Светлана Ковбиця
На Закарпатті переселенець із Харкова за $20 тис. переправляв призовників за кордон

38-летний харьковчанин придумал несколько схем незаконной отправки уклонистов в соседние страны. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет он переправлял туда под видом волонтеров. И подделывал им фальшивые справки о непригодности к военной службе.

Полицейские задержали дельца с поличным в городе Виноградов, во время получения платы за услуги от призывника. Сумма впечатляет — $20 тыс. В настоящее время оперативники проверяют информацию о причастности к переправке призывников за границу работников военкоматов, врачей и пограничников.

— По оперативной информации, при содействии харьковского “бизнесмена” в одном из центров комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области мужчины якобы проходили военно-врачебную комиссию, которая признавала их непригодными к военной службе в военное время с одновременным исключением из военного учета, — говорится в сообщении ДБР.

Из Mercedes-Benz харьковчанина следователи изъяли более $20 тыс. наличными. Мужчина арендовал комнату в одной из гостиниц Береговщины. Там провели обыск, изъяли пистолет, патроны, печати, ноутбук, флеш-накопители, мобильные телефоны, $40 тыс. и почти €7 тыс. наличными.

На одном из закарпатских пунктов пропуска правоохранители обнаружили клиента харьковчанина, купившего у него фальшивый документ. И пытался с помощью него покинуть пределы страны.

Подозреваемый переселенец находится в изоляторе временного содержания. Следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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