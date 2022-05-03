На Закарпатті переселенець із Харкова за $20 тис. переправляв призовників за кордон

38-річний харків’янин вигадав кілька схем незаконної відправки ухильників до сусідніх країн. Чоловіків віком від 18 до 60 років він переправляв туди під виглядом волонтерів. І виготовляв їм фальшиві довідки про непридатність до військової служби.

Поліцейські затримали ділка на гарячому у місті Виноградів, під час отримання плати за послуги від призовника. Сума вражає – $20 тис. Наразі оперативники перевіряють інформацію щодо причетності до переправлення призовників за кордон працівників військкоматів, лікарів та прикордонників.

– За оперативною інформацією, за сприяння харківського “бізнесмена” в одному з центрів комплектування і соціальної підтримки у Закарпатській області чоловіки нібито проходили військово-лікарську комісію, яка визнавала їх непридатними до військової служби у воєнний час з одночасним виключенням з військового обліку, — йдеться у повідомленні ДБР.

Із автомобіля харків’янина Mercedes-Benz слідчі вилучили понад $20 тис. готівкою. Чоловік орендував кімнату в одному з готелів Берегівщини. Там провели обшук, вилучили пістолет, набої, печатки, ноутбук, флешнакопичувачі, мобільні телефони та $40 тис. і майже €7 тис. готівкою.

На одному із закарпатських пунктів пропуску правоохоронці виявили клієнта харків’янина, котрий купив у нього фальшивий документ. І намагався за допомогою нього покинути межі країни.

Підозрюваний переселенець наразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.