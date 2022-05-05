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Факты / Украина / Общество

Более 40 млн грн: суд наложил арест на счета предприятий родственников Медведчука и Козака

Юля Захарченко редактор ленты
Более 40 млн грн: суд наложил арест на счета предприятий родственников Медведчука и Козака

Суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий, принадлежащих родственникам подозреваемых в измене пророссийских депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах было более 40 млн грн.

По данным Государственного бюро расследований, состоялись очередные обыски на объектах, связанных с семьями политиков. Правоохранители провели следственные действия по шести адресам: один из них – в Киевской области, а другие – на территории Львовской области.

В ГБР отметили, что родственники пророссийских депутатов Медведчука и Козака являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области. Во время обысков изъяты ценные картины, предметы антиквариата и другие драгоценности.

Следственные действия происходили в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (по статье 364, статье 240, части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины).

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В дальнейшем ГБР намерено инициировать вопрос о наложении ареста на изъятые драгоценности и их передачу в Национальное агентство Украины по управлению активами. 27 апреля уже состоялись обыски на 22 объектах во Львовской области, принадлежащих родственникам политиков.

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Источник: ГБР

Фото: ГБР

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