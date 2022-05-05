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Ворог обстріляв Миколаїв з РСЗВ Смерч: пошкоджено стратегічні об’єкти, зоопарк і школу

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ворог обстріляв Миколаїв з РСЗВ Смерч: пошкоджено стратегічні об’єкти, зоопарк і школу

Російські війська обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню Смерч. Внаслідок агресії ворога пошкоджено стратегічні об’єкти, зоопарк і місцеву школу.

Миколаїв нещадно обстрілюють РСЗВ із використанням заборонених касетних снарядів. Намагаючись завдати максимального ураження, ворог б’є по житлових та промислових кварталах.

Пошкоджено газові комунікації, електропідстанцію, об’єкти промисловості та приватні будинки. Пізно ввечері вдарили ще й у район зоопарку, завдано суттєвого ураження одній зі шкіл. Інформація про постраждалих уточнюється.

На півночі Херсонщини та Миколаївщини ворог вкривав вогнем сіла, після чого відступив. Не жаліючи місцевих жителів, російські війська руйнують вщент приватні домівки. Одна жінка загинула, щонайменше шестеро мирних жителів постраждали. Остаточні втрати уточняються.

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Під час чергової спроби БПЛА Орлан-10 розвідати позиції українських захисників на Миколаївщині зенітно-ракетним підрозділам вдалося збити ворожого лазутчика.

За добу завдано ураження близько 130 ворожих цілей, що забезпечило втрати 50 російських військових та 11 одиниць техніки: дві самохідні гаубиці Мста-С, один БПЛА, п’ять одиниць броньованої та три автомобільної техніки.

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Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь

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