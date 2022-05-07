Эвакуация людей из Азовстали стоила жизни троим защитникам, еще шесть ранены

Вчера, 6 мая, во время эвакуации мирных жителей Мариуполя с завода Азовсталь российские военнослужащие убили троих украинских защитников, а еще шестеро наших воинов получили ранения.

Это произошло тогда, когда на территорию завода въехал автомобиль, который должен был эвакуировать людей из Азовстали, сообщил заместитель командира полка Азов Святослав Паламар.

По его словам, российские войска попали по эвакуационной машине из вражеского противотанкового ракетного комплекса, после чего один украинский защитник погиб и еще шестеро ранены. Еще два наших военных погибли от вражеских бомб из беспилотного летательного аппарата.

По данным полка Азов, 6 мая российские войска обстреляли эвакуационный автомобиль возле Азовстали, направлявшегося к мирным жителям, чтобы забрать людей в безопасное место. Тогда сообщили об одном погибшем украинском защитнике.

В день трагедии бойцы полка Азов обнародовали последствия обстрела эвакуационного автомобиля. На видеозаписи можно заметить одного раненого защитника, который переживал адскую боль из-за серьезного ранения. В Мариуполе продолжается критический гуманитарный кризис – не хватает даже медикаментов.