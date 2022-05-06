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Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль на Азовстали, есть погибший и раненые

Анастасия Гевко редактор ленты
Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль на Азовстали, есть погибший и раненые

Военные Российской Федерации обстреляли эвакуационное авто на территории завода Азовсталь в Мариуполе, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

Об этом на канале Telegram в пятницу, 6 мая, пишет Азов.

– Во время режима прекращения огня на территории завода Азовсталь россиянами с применением ПТРК был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировали с территории завода. В результате обстрела 1 боец ​​погиб и 6 ранены. Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения, – говорится в сообщении.

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Фото: скріншот відео Азова

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