Евакуація людей з Азовсталі коштувала життя трьом захисникам, ще шість поранені

Вчора, 6 травня, під час евакуації мирних жителів Маріуполя з заводу Азовсталь російські військовослужбовців вбили трьох українських захисників, а ще шестеро наших воїнів дістали поранення.

Це сталося тоді, коли на територію заводу заїхав автомобіль, який повинен був евакуювати людей з Азовсталі, повідомив заступник командира полку Азов Святослав Паламар.

За його словами, російські війська влучили по евакуаційній машині з ворожого протитанкового ракетного комплексу, після чого один український захисник загинув та ще шестеро поранено. Ще двоє наших військових загинули від ворожих бомб з безпілотного літального апарату.

За даними полку Азов, 6 травня російські війська обстріляли евакуаційний автомобіль біля Азовсталі, який прямував до мирних жителів, щоб забрати людей до безпечного місця. Тоді повідомили про одного загиблого українського захисника.

У день трагедії бійці полку Азов оприлюднили наслідки обстрілу евакуаційної автівки. На відеозаписі можна помітити одного пораненого захисника, який переживав пекельний біль через серйозне поранення. У Маріуполі досі триває критична гуманітарна криза – не вистачає навіть медикаментів.